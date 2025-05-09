Имена героев-энергетиков присвоены подстанциям «Истомкино» и «Коломна»

сегодня в 20:31

Так, подстанции № 75 110 кВ «Коломна» присвоено имя полного кавалера ордена Славы А. Я. Вилкова, а подстанции № 43 110/6 кВ «Истомкино» — Героя Советского Союза Б. А. Рунова.

Церемония открытия памятных досок с именами героев-энергетиков состоялась 7 мая в Ногинске и Коломне во время торжественного митинга, посвященного празднованию 80-летия Победы.

В мероприятии приняли участие председатель Координационного совета ветеранов «Россети Московский регион» Александр Митяев, директор филиала «Восточные электрические сети» Федор Гутнев, а также члены семей героев-энергетиков.

Самыми трогательными участниками митинга стали юные воспитанники детского сада «Колокольчик», исполнившие песню «Солнечный круг». После завершения митинга гости и сотрудники «Восточных электрических сетей» возложили цветы к Обелиску памяти погибших воинов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил ветеранов с Днем Победы и поблагодарил их за совершенный подвиг.

«Мы будем помнить каждого, кто не вернулся домой. И никогда не забудем, чем пришлось пожертвовать нашему народу, чтобы сегодня мы могли с уверенностью смотреть в будущее», — отметил глава региона.