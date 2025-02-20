Илон Маск призвал вывести МКС с орбиты и готовиться к полету на Марс

Международная космическая станция (МКС) уже почти не приносит пользы, поэтому ее нужно вывести с орбиты, и пора заняться подготовкой к полету на Марс. Такое мнение высказал американский предприниматель, основатель Space X, возглавляющий ведомство по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), Илон Маск, пишет ТАСС .

«Пришло время начать подготовку к выведению МКС с орбиты. Она отслужила свое. Пользы от нее очень мало. Полетели на Марс», — написал Маск в своем аккаунте в соцсети «Х».

Россия официально заявила о намерении продолжать работу на Международной космической станции до 2028 года. Бывший глава «Роскосмоса» Юрий Борисов в конце 2022 года подчеркнул, что продолжительность российского участия в проекте МКС будет определяться несколькими ключевыми факторами. Среди них — техническое состояние российского сегмента, успешность создания новой российской орбитальной станции и начало полетов к ней отечественных космонавтов.

Позднее, в декабре 2024 года, Борисов добавил, что окончательные детали завершения эксплуатации МКС будут согласовываться в ходе переговоров с американской администрацией.

Международный космический проект объединяет четырнадцать стран-участниц. В их число входят США, Россия, а также Япония и Канада. Европейское космическое агентство представлено десятью государствами, включая Францию, Германию, Италию, Швецию, Норвегию, Нидерланды, Бельгию, Данию, Испанию и Швейцарию. Уже более двух десятилетий, начиная с ноября 1998 года, орбитальная станция бороздит космические просторы.

Габариты МКС впечатляют: ее базовый вес достигает 435 тонн, а при стыковке с космическими кораблями общая масса может увеличиваться до 470 тонн.