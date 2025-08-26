Иллюзионист Химок стал финалистом регионального фестиваля «Маги в парках»

В Подмосковье проходит фестиваль иллюзионного искусства «Маги в парках». Иллюзионист из Химок Евгений Зейнуллин выступил в шоу и вышел в финал конкурса. Первые представления фокусников посетили более 10,5 тысячи человек, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Евгений покорил жюри в номинации «Микромагия» — это фокусы с картами, фишками и другими небольшими предметами на расстоянии вытянутой руки.

Особенность фестиваля в том, что это не просто конкурс — это настоящее шоу под открытым небом, куда может прийти любой желающий. За выступлениями следит и оценивает легендарная тройка иллюзионистов: братья Сергей, Андрей и Илья Сафроновы.

Следующие отборочные туры пройдет 30, 31 августа, 13 и 14 сентября. Победители отборочных этапов выступят на большом гала-концерте в Красногорске. И будут соревноваться за главный приз — возможность выступить в шоу братьев Сафроновых.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.