Иллюзия контроля: почему наш мозг заставляет нас верить в приметы?
Люди верят в приметы, потому что мозгу спокойнее жить в понятной картине мира, даже иллюзорная закономерность снижает тревогу и дает ощущение контроля, сообщил РИАМО бизнес-психолог, коуч, основатель «Академии транскоучинга» Виталий Наумов.
«В ситуациях, где контроля мало, человек чаще начинает видеть смысл в случайностях. Когда приметы превращаются в способ не принимать решение, это фактически означает перенос ответственности наружу, тогда жизнь не создается, а случается», — сказал Наумов
Он подчеркнул, что в его подходе ключевой разворот — вернуть субъектность: вместо «что мне предсказали» спросить себя: «что я выбираю и что делаю».
Эксперт пояснил, что сама по себе примета не диагноз, у многих это культурная привычка или ритуал для успокоения. Однако если появляются навязчивые мысли и ритуалы, которые невозможно не делать, они занимают много времени и реально мешают жить, это уже похоже на клинический уровень и стоит обратиться к специалисту.
Бизнес-психолог перечислил когнитивные искажения, которые приводят к вере в приметы:
- апофения. Когда человек дорисовывает связи между несвязанными событиями и потом воспринимает их как знаки.
- подтверждающее искажение. Когда человеку запоминаются случаи, когда примета сбылась, а сотни несбывшихся просто не фиксируются.
- иллюзия контроля. Когда человеку хочется верить, что маленькое действие или ритуал реально влияют на исход.
- переключение внимания на яркие моменты, когда случайные совпадения кажутся доказательством, даже когда статистика говорит обратное.
- когда человек тревожен и уставший, мозг чаще выбирает быстрые объяснения вместо проверки (это экономия ресурса, но она дорогая по последствиям).
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