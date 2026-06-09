Иллюзия контроля: почему наш мозг заставляет нас верить в приметы?

Люди верят в приметы, потому что мозгу спокойнее жить в понятной картине мира, даже иллюзорная закономерность снижает тревогу и дает ощущение контроля, сообщил РИАМО бизнес-психолог, коуч, основатель «Академии транскоучинга» Виталий Наумов.

«В ситуациях, где контроля мало, человек чаще начинает видеть смысл в случайностях. Когда приметы превращаются в способ не принимать решение, это фактически означает перенос ответственности наружу, тогда жизнь не создается, а случается», — сказал Наумов

Он подчеркнул, что в его подходе ключевой разворот — вернуть субъектность: вместо «что мне предсказали» спросить себя: «что я выбираю и что делаю».

Эксперт пояснил, что сама по себе примета не диагноз, у многих это культурная привычка или ритуал для успокоения. Однако если появляются навязчивые мысли и ритуалы, которые невозможно не делать, они занимают много времени и реально мешают жить, это уже похоже на клинический уровень и стоит обратиться к специалисту.

Бизнес-психолог перечислил когнитивные искажения, которые приводят к вере в приметы:

апофения. Когда человек дорисовывает связи между несвязанными событиями и потом воспринимает их как знаки.

подтверждающее искажение. Когда человеку запоминаются случаи, когда примета сбылась, а сотни несбывшихся просто не фиксируются.

иллюзия контроля. Когда человеку хочется верить, что маленькое действие или ритуал реально влияют на исход.

переключение внимания на яркие моменты, когда случайные совпадения кажутся доказательством, даже когда статистика говорит обратное.

когда человек тревожен и уставший, мозг чаще выбирает быстрые объяснения вместо проверки (это экономия ресурса, но она дорогая по последствиям).

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