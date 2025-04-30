Илью Варламова* напугали пассажиры в метро Нью-Йорка

Блогер Илья Варламов* рассказал подписчикам, что пережил стресс в метро Нью-Йорка. По его словам, пассажиры подземки вызывали у него чувство страха своим внешним видом и поведением, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на YouTube-канал путешественника.

Варламов* посетил Нью-Йорк ради съемок нового выпуска для своих аккаунтов в соцсетях. Однако первая же поездка на метро оставила не самые приятные воспоминания.

«В моем вагоне было 15 человек, из них людей, рядом с которыми мне было не страшно, было пять. Остальные — это или какие-то бездомные с разной степенью ментальных отклонений, либо какого-то полубандитского вида ребята с татухами на лице», — заявил блогер.

Варламов* подчеркнул, что крайне редко прибегает к тому, чтобы извлекать карты памяти из камеры и другого оборудования, но в американском метро не удержался.

Он допустил, что не внушающие доверия пассажиры вагона могут отобрать у него оборудование, поэтому решил сохранить хотя бы контент.

*Включен Минюстом РФ в перечень иноагентов.