Илья Зотов назвал мопеды главной проблемой на тротуарах Москвы

Член Общественной палаты РФ Илья Зотов прокомментировал инициативу МВД сократить квоту на прокатные самокаты в Москве. Он заявил, что более острой проблемой стали мопеды на тротуарах, сообщает Общественная Служба Новостей .

ГУ МВД по Москве, по данным РБК, предложило ЦОДД уменьшить число прокатных самокатов. Ведомство сослалось на статистику ДТП с участием средств индивидуальной мобильности: с января по май их число выросло в 2,6 раза, до 306 случаев.

Зотов указал на данные Департамента транспорта Москвы. По ним аварийность с самокатами в 2025 году снизилась более чем на 40% к 2024 году.

«То есть избыточные меры уже приняты. И если мы говорим про дальнейшее повышение безопасности, что еще важно сделать? Ну, конечно, развивать инфраструктуру, разводить потоки пешеходов и самокаты и, в том числе, мопеды. На данный момент самое проблемное поле — это мопеды, это доставка, которая ездит по пешеходным зонам», — подчеркнул Зотов.

По его словам, Москва уже ввела верификацию пользователей, запрет проката для несовершеннолетних и активнее использует камеры. Зотов считает, что дальше нужно разделять потоки пешеходов, самокатов и мопедов.

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