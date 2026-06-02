Ильинский пляж в Можайском округе откроют к купальному сезону

Ильинский пляж у деревни Блазново в Можайском округе подготовили к началу купального сезона. Специалисты проверили безопасность акватории и инфраструктуру, на объекте организуют дежурство спасателей и медиков, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ильинский пляж является единственным официальным местом для купания в муниципалитете. К открытию сезона здесь провели комплексную подготовку: водолазы обследовали дно, территорию обработали от клещей, в ближайшее время оформят декларацию безопасности объекта.

«При подготовке пляжа мы проверяем все, что влияет на безопасность людей: укомплектованность спасательных постов, наличие стендов с правилами, связь с экстренными службами, состояние мостков и вышек. Контролируем, чтобы в зоне купания не было проката гидроциклов — они создают угрозу», — пояснил заместитель начальника отдела по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации ЧС и антитеррористической деятельности администрации Можайского округа Денис Мамаев.

Он добавил, что на муниципальном уровне утверждены дислокация спасательных постов и маршруты берегового патрулирования, что позволяет системно обеспечивать порядок.

Границы заплыва обозначены в соответствии с требованиями ГИМС, установлены сигнальные флаги и информационные стенды с данными о температуре воды и схеме глубин. Для отдыхающих оборудованы раздевалки, душевые, шезлонги и зонты, работают детские и спортивные площадки, беседки и кафе. Пляж начнет принимать гостей с установлением теплой погоды.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти региона уделяют внимание техническому оснащению территории в сфере безопасности жителей, особенно парков и мест отдыха.

«Мы стараемся уделять внимание в части технического оснащения, сегодня в XXI веке очень важно использовать все самые умные решения. Потому что на большой территории все, что касается безопасности в парках и лесопарках, очень важно обеспечить. Это базовый запрос каждой семьи и каждого человека», — заявил губернатор.