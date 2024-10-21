Икону Казанской Божией Матери привезли в храм Орехово-Зуевского округа

Орехово-Зуевский округ принял икону Казанской Божией Матери вечером 20 октября. После прибытия иконы прошел молебен о даровании победы в спецоперации, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Икона уже посетила десятки российских городов.

Помолиться перед чудотворным образом можно в Богородицерождественском соборе в Орехово-Зуеве 21 и 22 октября. 21 октября храм посетят участники спецоперации и их семьи. В 10:00 по улицам города пройдет большой крестный ход.

Для проведения крестного хода с 09:45 будут перекрыты участки от дома № 2 по улице Володарского до дома № 4А/1 по проезду им. П. И. Зимы, до дома № 2 по улице Гагарина и другие.

Проводы иконы пройдут 22 октября в 21:00.

Московский список Казанской иконы Божией Матери — это икона Русских Побед. В годы Смутного времени она стала полковым образом народного ополчения Минина и Пожарского, в 1611 году была принесена под занятую польско-литовскими интервентами Москву. В 1812 году французские оккупанты сняли с иконы драгоценный оклад, но сам образ удалось спасти.

Фото - © Пресс-служба администрации Орехово-Зуево Фото - © Пресс-служба администрации Орехово-Зуево Фото - © Пресс-служба администрации Орехово-Зуево

В 1918 году в пылу революции московский список был украден из Казанского собора и чудесным образом обретен только в 2023 году трудами святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Он разбирал дары в своем доме в Переделкине и увидел икону. Искусствоведы подтвердили, что этот подлинный список относится к 1580 году.

Возвращение святыни в Казанский собор на Красной площади состоялось 4 ноября 2023 года — в день Казанской иконы Пресвятой Богородицы и День народного единства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

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