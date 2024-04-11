Иконописец Балашихи передал изображение Георгия Победоносца в храм на Донбассе

Икона с изображением Георгия Победоносца была передана одному из восстанавливаемых храмов на Донбассе. Автором работы является 73-летний инструктор по ОФП и дыхательной гимнастике спортивного клуба «Союз» Евгений Пугачев. Его работы украшают церкви не только в Балашихе, но в других городах России, сообщает пресс-служба министерства территориальной политики Московской области.

Уже более 30 лет Евгений Пугачев пишет и реставрирует иконы. На его счету более 500 икон. Сегодня они находятся во многих храмах России.

У Евгения Пугачева еще есть незаконченные иконы, потому что много времени он сейчас отдает занятиям по реабилитологии и лечебной гимнастике.

По понедельникам и средам с 10:00 до 11:00 в Никольско-Архангельском парке он занимается с пенсионерами Балашихи северной ходьбой. Присоединиться к тренировкам может любой желающий вне зависимости от возраста и уровня спортивной подготовки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.