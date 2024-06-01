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Июнь в Москве начнется с аномально жаркой погоды

Июнь в столице начнется с аномально жаркой погодой с локальными грозовыми ливнями и высокой вероятностью града. В первые выходные лета температура воздуха будет в пределах от 26 до плюс 31 градуса, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус на портале «Метеоновости».

По словам Леуса, в конце рабочей недели понижение температуры продолжится, и до середины июня она продержится от плюс 18 до плюс 23 градусов.

«Это будет самый прохладный период месяца. Затем потеплеет до плюс 20 - плюс 25 градусов, а преобладающая температура в третьей декаде июня ожидается около плюс 22 - плюс 27 градусов. В целом средняя температура первого летнего месяца превысит климатическую норму на 1,0–1,5 градуса», — добавил он.

Синоптик добавил, что количество осадков в июне составит 100–120% от нормы, или 75–90 мм.

Календарная весна в Москве завершилась аномально жаркой погодой. В последний день мая температура воздуха на базовой метеостанции столицы ВДНХ составила плюс 30,5 градуса.

В своем Telegram-канале синоптик отметил, что 31 мая стало самым теплым днем в Москве с начала года.

В целом май 2024 года по своим температурным характеристикам попал в градации нормального, обычного мая.