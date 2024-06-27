Июль в столице начнется с жаркой погоды

Жара прогнозируется в начале июля в Москве, а затем ожидается теплая погода в течение месяца, сообщила специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова в Telegram-канале .

«В первой декаде июля средняя суточная температура воздуха превысит норму на 2-4 градуса», — отметила синоптик.

Она добавила, что в мегаполисе ночи станут значительно теплее. Также пройдут дожди. При этом середина июля обещает горожанам хорошую погоду без осадков, днем столбики термометров будут подниматься до 26-28 градусов тепла.

По ее словам, в последней декаде месяца в Москву вернутся кратковременные дожди, а температура приблизится к +30 градусам.

Позднякова подчеркнула, что в окрестностях столицы можно хорошо провести отпуск. Погода будет летней, а водоемы теплыми.