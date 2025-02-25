III Всероссийский фестиваль «Душа баяна» пройдет во всех федеральных округах РФ

III Всероссийский фестиваль «Душа баяна» расширяет границы возможностей и творчества. При поддержке президентского Фонда культурных инициатив, в 2025 году пройдет III Всероссийский фестиваль «Душа баяна», сообщают организаторы фестиваля.

«Душа баяна» — это уникальный по своему формату фестиваль и высокопрофессиональная площадка для исполнителей в различных жанрах исполнительского искусства, где вокруг всенародно любимого инструмента объединились взрослые и дети, профессионалы и любители, солисты и ансамбли: инструменталисты, вокалисты, хореографы, актеры, чтецы и артисты оригинального жанра.

Члены жюри Фестиваля — известные российские артисты, музыканты, композиторы — заслуженные деятели искусств России.

Главная цель фестиваля — поиск и поддержка новых талантов и самородков, сохранение и развитие национальных традиций и популяризация музыкального профессионального и самодеятельного творчества.

В 2025 году фестиваль пройдет во всех федеральных округах:

1 — 3 апреля (Южный федеральный округ, Ростовская область);

7 — 9 апреля (Северо-Кавказский федеральный округ, Ставропольский край);

11 — 13 мая (Приволжский федеральный округ, Нижегородская область);

5 — 7 июня (Уральский федеральный округ, Свердловская область);

15 — 17 июня (Центральный федеральный округ, Тамбовская область)

3 — 5 сентября (Северо-западный федеральный округ, Архангельская область);

18 — 20 сентября (Сибирский федеральный округ, Алтайский край);

23 — 25 сентября (Дальневосточный федеральный округ, Сахалинская область).

Обладатели Гран-при фестиваля на региональных этапах получат главный приз — профессиональный музыкальный инструмент: баян, аккордеон или гармонь и вместе с лауреатами I степени будут приглашены в Москву на суперфинал, который пройдет с 17 по 19 ноября, где выступят в Гала-концерте с участием звезд российской эстрады, который будет транслироваться на одном из федеральных телеканалов.

Художественный руководитель фестиваля Сергей Войтенко — заслуженный артист России, известный российский музыкант, композитор, певец, известный политический и общественный деятель, уверен, что возрождение и сохранение исполнительских народных традиций в нашей многонациональной стране — это первостепенная задача, которая сегодня особенно актуальна для всех, кто живет в России.