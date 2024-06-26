III класс пожарной опасности прогнозируется в Подмосковье 26 июня

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26 июня на всей территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности. 25 июня на территории Гослесфонда региона возгораний не было зафиксировано, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

27 и 28 июня на всей территории Московской области также ожидается III класс пожарной опасности.

26 июня и в ближайшие дни температура будет 22-28 градусов, ночью — 14-16 градусов. Синоптики обещают облачную погоду с прояснениями, возможны кратковременные мозаичные дожди.

В случае обнаружения возгорания нужно незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру 112 вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.