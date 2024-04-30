III класс пожарной опасности ожидается 1 и 2 мая в Подмосковье

За 29 апреля пожаров на зеленой территории Подмосковья не зафиксировано. На 30 апреля ожидается II класс пожарной опасности.

Во вторник и в ближайшие дни температура поднимется до плюс 18 — плюс 21 градуса, ночью она опустится до плюс 8 — плюс 11. Синоптики прогнозируют в регионе небольшую облачность, без осадков.

В случае пожара жителям области следует позвонить на горячую линию лесной охраны по телефону: 8-800-100-94-00 или по единому номеру 112.

За поджог, ставший причиной лесного пожара, предусмотрена административная и уголовная ответственность. Физлиц могут оштрафовать на сумму до 60 тыс. рублей, для должностных лиц — до 110 тыс. рублей для юрлиц — до 2 млн рублей. Еще нарушителей могут посадить в тюрьму на срок от 8 лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что более 40% территории региона составляют леса, поэтому власти должны быть во всеоружии в пожароопасный сезон.

«По прогнозам лето в нынешнем году будет жарким. Это хорошо для тех, кто проводит отпуск и каникулы у нас. Но вместе с тем, напоминаю, что почти 43% территории в Подмосковье — леса, поэтому нам необходимо быть во всеоружии, когда наступит теплая погода», — сказал Воробьев.