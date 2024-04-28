III класс пожарной опасности ожидается на территории Подмосковья 29-30 апреля

Жителям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке в регионе с 27 по 29 апреля, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

В субботу на территории гослесфонда региона возгораний не зафиксировано.

28 апреля на всей территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности. В воскресенье и в ближайшие дни синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков, температура воздуха составит плюс 14 - плюс 19 градусов, ночью столбики термометра опустятся до плюс 10 - плюс 12 градусов.

29 и 30 апреля апреля на всей территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности.

В случае обнаружения возгорания жителей Подмосковья просят незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории РФ.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.