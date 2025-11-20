ИИ вытесняет специалистов по страховым рискам в России

Экономист Михаил Хазин в эфире радио Sputnik заявил, что искусственный интеллект практически полностью заменил людей в сфере оценки страховых рисков.

По словам эксперта, ранее для анализа страховых случаев и расчета стоимости страховки требовалось участие человека, который тщательно изучал данные. Сейчас эти задачи эффективнее выполняет искусственный интеллект.

Хазин отметил, что в этой профессии людей практически не осталось, поскольку ИИ справляется с анализом информации быстрее и точнее.

Ранее Сбер представил своего первого робота на базе нейросети GigaChat. Такой робот похож по строению на человека, поэтому называется антропоморфным и умеет обращаться с предметами в реальном мире.

