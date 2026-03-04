ИИ выявил более 1,3 тыс случаев нелегальной торговли в Подмосковье

Система ИИ-контроля с начала 2026 года выявила в Подмосковье свыше 1,3 тыс. случаев несанкционированной торговли. Нейросеть анализирует данные с камер «Безопасного региона» и автоматически фиксирует нарушения, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Искусственный интеллект подключен более чем к 5,8 тыс. камер системы «Безопасный регион» и работает круглосуточно.

Алгоритмы обнаруживают точки стихийной торговли на улицах, сохраняют видеокадры и автоматически формируют задачу на устранение нарушения. Точность распознавания достигает 93%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что система «Безопасный регион» очень важна для Подмосковья, так как позволяет оперативно мониторить ситуацию в том числе в отдаленных территориях. Система нацелена не только на выявление правонарушений, но и на контроль общественных пространств.

«Мы пошли гораздо дальше. Сегодня и в большинстве дворов работа эта продолжается, а также в особо удаленных местах мы имеем возможность пользоваться видеонаблюдением, системой распознаванием лиц. Все это принципиально важно», — сказал Воробьев.