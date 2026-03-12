ИИ выявил 39 нарушений питания в соцучреждениях Подмосковья в 2026 году

Нейросеть с начала 2026 года обработала более 20 тыс. фотографий подносов в социальных учреждениях Подмосковья и помогла устранить 39 нарушений. Система контроля питания работает в регионе с сентября 2023 года, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Искусственный интеллект распознает 158 видов блюд с точностью 95% и охватывает 133 социальных учреждения региона. Система ежедневно анализирует фотографии подносов с едой и фиксирует возможные недочеты.

Сотрудники учреждений фотографируют подносы и загружают снимки в приложение «Проверки Подмосковья». Нейросеть проверяет изображения, после чего модератор подтверждает или отклоняет выявленные нарушения. Если факт несоответствия подтверждается, система автоматически формирует задачу на его устранение.

Ознакомиться с другими ИИ-практиками Московской области и подать заявку на их пилотирование можно на портале «Цифровой регион». Внедрение и развитие технологий искусственного интеллекта соответствует задачам национального проекта «Экономика данных».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что внедрение искусственного интеллекта в работу госуправления важно и помогает экономить ресурсы, время.

«Любая трансформация — это как правило сопротивление. <…> Считаю эту работу по внедрению искусственного интеллекта в госуправление важной. Она позволяет экономить ресурсы, время. Ее нужно продолжать и по другим направлениям», — сказал Воробьев.