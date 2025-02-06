ИИ в химии и биофотоника: кинолекции представлены в проекте «Знание. Наука»

В одной из лекций рассказывается о биофотонике. Она изучает взаимодействие света с клетками, тканями и организмами, Лекцию читает доктор физико-математических наук, доцент кафедры квантовой электроники физического факультета МГУ, лауреат премии правительства Москвы молодым ученым за 2021 год Евгений Ширшин. Из нее слушатели могут узнать, как связаны гемоглобин и фитнес-трекеры, что стало толчком для синергии оптики и биофизики и можно ли лечить онкологию светом.

Из лекции «ИИ в химии» можно узнать, какую роль играет анализ данных в квантовой химии и как алгоритмы просчитывают свойства молекул. Об этом расскажет кандидат химических наук, старший научный сотрудник кафедры радиохимии МГУ Артем Митрофанов.

Историк, специалист в области истории и теории науки, методологии междисциплинарных и полидисциплинарных исследований, доктор исторических наук, профессор РГГУ, участник проекта «Наука в лицах» Евгения Долгова представит слушателям лекцию «Каждый четвертый ученый мира: кадровая политика в СССР». Он расскажет, как развивалось научное сообщество после революции, об институте красной профессуры и любимом проекте Никиты Хрущева.

Российское общество «Знание» — общественная некоммерческая организация, которая проводит в стране просветительскую работу, формирует интеллектуальный контент, организует и проводит бесплатные лекции и мероприятия в сфере воспитания, соцподдержки и соцзащиты обучающихся и воспитанников образовательных учреждений и людей пожилого возраста.

8 февраля отмечается День российской науки. Дата связана с 8 февраля 1724 года. Именно тогда указом правительствующего cената по распоряжению Петра I была основана академия наук. Россия стала первой страной, где разработали учение о биосфере, открыли периодическую систему химических элементов, впервые в мире в космос запущен искусственный спутник Земли, совершен первый полет человека в космос и многое другое.