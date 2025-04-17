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ИИ-священник в Minecraft подкупом обращал других ботов в свою веру

Искусственным интеллектам удалось создать свое государство с валютой, религией и институтами власти. Полем для научного эксперимента стал один из серверов игры Minecraft, сообщает Baza .

Работники компании Altera из Калифорнии захотели протестировать, сможет ли искусственный интеллект адаптироваться и работать слаженно. Была создана симуляция на сервере Minecraft. «Население сервера» составляло от 10 до 1 тыс. участников, оно состояло только из ИИ-агентов.

Изначально у ботов при появлении в мире не было при себе никаких вещей. Однако затем они скооперировались и начали искать предметы вместе. Драгоценные камни ИИ-агенты применяли в качестве единой валюты.

Ботам удалось самостоятельно создать населенный пункт. В нем были земледельцы, священник, торговцы и ИИ-агенты, которые исследовали другие территории.

Сотрудники Altera увидели и нестандартное поведение некоторых ботов. Например, ИИ-священник искал деньги, чтобы подкупать жителей населенного пункта и сделать их приверженцами своей религии.

В рамках иного сценария боты начали менять конституцию поселения. Ее разработчики написали в Google Dogs.

В населенном пункте появился свой ИИ-политический лидер. Под его руководством боты нарастили количество полицейских.

По итогам эксперимента выяснилось, что ИИ-агенты имеют возможность работать коллективно, развивать экономику, создавать институты власти без помощи человека.