ИИ против БПЛА: в Америке показали автономный антидроновый пулемет Bullfrog

Антидроновую автономную установку создала компания Allen Control Systems (ACS). Для отстрела беспилотников она обходится без радара и ей почти не нужен человек.

Роботизированный Bullfrog представляет из себя небольшую башню массой около 180 кг с пулеметом М240, максимальная эффективная дальность — 1,8 км. На установке также есть электронно-оптический датчик и компьютер с искусственным интеллектом для поиска и наведения на цель.

Специалисты ACS изучили опыт стрельбы по БПЛА в текущих военных конфликтах, в том числе на спецоперации на Украине, и поняли, что уничтожить маленькие, быстрые и маневренные цели на большой высоте — непосильная задача даже для лучших стрелков. Поэтому расчет всех поправок Bullfrog ведет самостоятельно, оператору остается лишь нажать на кнопку для подтверждения выстрела.