ИИ предложил топ-5 способов необычно поздравить вторую половинку с 14 февраля

14 февраля — это повод искренне рассказать о своих чувствах. Чтобы избежать шаблонных решений на День всех влюбленных, нейросеть GigaChat от Сбера предложила топ-5 оригинальных и необычных поздравлений, которые точно запомнятся, сообщает ИА «Время Н» .

«Капсула времени» для двоих

ИИ предлагает взять красивую коробку и положить в нее, например, билеты на предстоящий концерт, распечатанные забавные моменты из переписки, общие снимки, список «100 вещей, которые мы хотим сделать вместе». Далее нужно запечатать ее и договориться об открытии через определенный срок — год или пять лет. Этот жест станет символом уверенности в долгих и счастливых отношениях.

Оживленная классика: авторская «валентинка»

Не стоит ограничиваться покупной открыткой. Нейросеть советует взять плотную бумагу, краски, старые фото, сухие цветы или зерна кофе и от руки написать о том, что особенно ценится в партнере: «Люблю твой смех по утрам» или «Спасибо, что всегда веришь в меня». Подобный сюрприз превратится в настоящую реликвию, которую будут бережно хранить.

Квест по памятным местам

ИИ предлагает составить для своей второй половинки маршрут по местам, значимым для пары: точка первого свидания, место признания в любви, любимая кофейня. В каждом пункте можно оставить небольшой подарочек или записку с теплыми словами. Завершить маршрут можно в месте, где будет ждать романтический ужин.

Пожертвование от всего сердца

Можно перечислить средства в фонд, чья миссия близка любимому человеку (например, помощь животным, детям), и оформить именной сертификат. Это продемонстрирует уважение к ценностям партнера и способность мыслить шире.

Песня или стихи, созданные для любимого человека

Для такого творчества не требуется быть профессионалом. Искренность ценится больше идеальной рифмы. Нейросеть советует переложить на простую мелодию (подойдет и знакомый мотив) историю знакомства или список лучших качеств второй половинки. Записать текст можно на диктофон или спеть под гитару — такие минуты остаются в памяти навсегда. Если же с творчеством не складывается, на помощь придет ИИ, способный помочь в создании песни или сочинении стихов.

Ключ к удачному подарку — не цена, а вложенная мысль и внимание. Руководствуясь советами нейросети, следует выбирать то, что по-настоящему отразит чувства. А говорить о любви стоит не только в День всех влюбленных.

