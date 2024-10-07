ИИ поможет пользователям в выборе исполнителей услуг

Авито обучил собственную большую языковую модель (LLM) анализировать отзывы, оставленные о мастерах, и составлять на их основе короткую справку, передает пресс-служба компании.

В ней будет резюме всех отзывов с ключевыми преимуществами и недостатками исполнителя. Платформа помогает потенциальным заказчикам сформировать общее представление об исполнителе услуги, подсветить его ключевые качества и дать объявлениям добросовестных пользователей больше внимания.

Пользователи тестовой группы увидят блок «Нейросеть собрала главное». Алгоритм анализирует мнения пользователей, находит совпадения и на их основе создает обобщенный отзыв, который состоит из двух блоков «Преимущества» и «Недостатки».

Отмечается, что основой для алгоритма стала собственная большая языковая модель, обученная разработчиками. Генеративные модели уже используются на платформе, в том числе, для помощи пользователям в создании описаний товаров в категории «Обувь, одежда, аксессуары». Чтобы обучить алгоритм находить и выделять ключевые смыслы в опубликованных отзывах, была задействована команда AI-редакторов, которые сделали разметку на основании более 20 тыс. примеров.

Исследования компании показывают, что в 95% случаев пользователи читают отзывы о продавце или исполнителе перед совершением покупок или заказом услуг в интернете.

«Они помогают ориентироваться в разнообразии выбора и принимать более качественные и взвешенные решения. Новый сервис позволит сэкономить время на изучение профиля за счет использования машинного обучения. Мы будем внимательно следить за обратной связью от пользователей, чтобы постоянно совершенствовать нашу модель», — сказала директор по доверию и безопасности Авито Наталья Юматова.