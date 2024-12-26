ИИ поможет пользователям искать товары в интернете

На сегодняшний день в разных сферах жизни уже введено использование искусственного интеллекта. Так, на платформе Авито с его помощью была улучшена технология ранжирования объявлений, передает пресс-служба компании.

Теперь главным фактором, влияющим на позицию объявления в выдаче, является не время публикации, а целый ряд важных параметров. Сюда входит описание и фотография, цена, рейтинг продавца и прочее. Благодаря такому алгоритму показы нерелевантных и низкокачественных объявлений уменьшились в два раза, что позволяет сделать поиск товаров и услуг более качественным и комфортным.

Помимо этого, при выдаче объявлений искусственный интеллект анализирует более 100 факторов, среди которых соответствие запросу, персональные предпочтения покупателя, рейтинг и отзывы продавца, конкурентность цены и удаленность продавца от покупателя.

«Чем выше будет позиция объявления в поисковой выдаче, тем больше шансов привлечь покупателей — по нашим данным, на первые 10 предложений в результатах поиска приходится до 60% всех просмотров и заказов», — уточнил старший директор по продукту Авито Иван Зимин.