ИИ помог устранить 2 тыс нарушений качества питания в соцучреждениях Подмосковья

Искусственный интеллект контролирует питание в социальных учреждениях Подмосковья и уже помог устранить более 2 тыс. нарушений. Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи Московской области.

Каждый день сотрудник соцучреждения фотографирует поднос с едой и загружает снимки в приложение «Проверки Подмосковья».

Искусственный интеллект способен распознать 154 блюда с точностью 96%. Нейросеть моментально выявляет все несоответствия с утвержденным меню. Модераторы проверяют результаты, и если нарушение подтверждено, то ставится задача на его устранение.

Благодаря внедрению ИИ-технологии число жалоб на питание в соцучреждениях снизилось на 25%.

Подробнее изучить эту и другие ИИ-практики Московской области, а также подать заявку на их пилотирование в свою деятельность можно на портале «Цифровой регион».

Внедрение и содействие в разработке технологий искусственного интеллекта отвечает целям национального проекта «Экономика данных».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.