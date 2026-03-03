ИИ помог убрать более 4 тыс случаев мусора на остановках Подмосковья

Искусственный интеллект с мая 2024 года контролирует чистоту на остановках в Подмосковье и помог устранить более 4 тыс. фактов мусора, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Цифровой помощник работает на базе камер системы «Безопасный регион». Нейросеть в онлайн-режиме анализирует видеопоток и фиксирует мусор или переполненные урны на остановках общественного транспорта.

При обнаружении нарушения система автоматически формирует задание на уборку с точным указанием места и проблемы. Спустя время искусственный интеллект повторно проверяет выполнение задачи.

Сейчас ИИ мониторит 628 остановок с помощью 645 камер. Точность работы нейросети достигает 95%.

Подробнее об этих и других ИИ-практиках Московской области, а также подать заявку на их пилотирование можно на портале «Цифровой регион». Внедрение и развитие технологий искусственного интеллекта соответствует целям национального проекта «Экономика данных».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что система «Безопасный регион» очень важна для Подмосковья, так как позволяет оперативно мониторить ситуацию в том числе в отдаленных территориях. Система нацелена не только на выявление правонарушений, но и на контроль общественных пространств.

«Мы пошли гораздо дальше. Сегодня и в большинстве дворов работа эта продолжается, а также в особо удаленных местах мы имеем возможность пользоваться видеонаблюдением, системой распознаванием лиц. Все это принципиально важно», — сказал Воробьев.