ИИ подсчитал 4,9 млн посетителей спорткомплексов Подмосковья

Система видеонаблюдения с искусственным интеллектом зафиксировала более 4,9 млн посещений спорткомплексов Подмосковья с начала 2026 года. Камеры работают на 200 объектах и передают данные в цифровую платформу «Мой спорт», сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Умные устройства автоматически анализируют поток посетителей и формируют статистику по каждому комплексу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность реализации программы «50 доступных ФОКов» и напомнил о том, чтобы все введенные в эксплуатацию спортивные объекты работали эффективно.

«(Программа — ред.) «50 умных ФОКов». Один из национальных приоритетов — это доступность массового спорта. Мы проводим заметные мероприятия в этом направлении. Центральные стадионы и подогрев полей, наши ФОКи (физкультурно-оздоровительные комплексы — ред.), бассейны мы дальше будем строить. Такой запрос есть, и это очевидно», — сказал Воробьев.