Системы искусственного интеллекта ChatGPT и Bing обвинили Джонатана Терли, одного из ведущих профессоров права в США, в сексуальном насилии в отношении пяти студенток. Сам 61-летний Терли известен своим негативным отношением к ИИ — профессор настаивает на том, что нейросети выдумали данную историю и распространили о нем ложные сведения. Руководитель киберспортивного направления Московского центра воспитательных практик Максим Залилов дал комментарий по поводу этой ситуации, сообщает RuNews24.ru .

По словам эксперта, ИИ пока не способен отличить правду от вымысла в процессе обработки большого объема данных. Кроме того, при обработке информации нейросети проходят процесс самообучения, в результате которого они начинают создавать собственные предположения и логические модели, основанные на реальных примерах. Хотя такие конструкции могут казаться достаточно правдоподобными, на самом деле они могут не иметь никакого отношения к действительности, отметил Залилов.

В некоторых случаях, по словам эксперта, это может привести к нежелательным последствиям.

«На кафедре киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта университета „Синергии“, где я преподаю, был аналогичный анекдот. Наша заведующая кафедрой обнаружила в выпускной квалификационной работе своего студента выдуманного киберспортсмена и так поняла, что работу писал не человек, а ИИ», — поделился специалист.

Также Залилов вспомнил случай, когда американский адвокат Стивен Шварц подал иск от имени своего клиента против авиакомпании. Причиной стало то, что во время полета клиента сильно ударило тележкой с едой. В условиях действия прецедентного права в США юрист подготовил внушительный список юридических прецедентов, призванных поддержать позицию истца. Однако оказалось, что ни один из упомянутых прецедентов не был зарегистрирован в судебных базах данных, так как иск был создан с использованием ChatGPT.

По итогу на скамье подсудимых оказался сам адвокат. «Прецеденты» были настолько правдоподобны, что обмана не заподозрил и опытный юрист.