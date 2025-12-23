ИИ меняет требования: каких сотрудников сможет заменить нейросеть

Эксперт Беляев: нейросеть заменит работников, которых нужно долго обучать

Нейросети начинают использовать в операционных процессах фирм, они меняют требования к работникам. Однако автоматизация заменяет не профессии полностью, а некоторые задачи, которые есть возможность формализовать и выполнять по некоторым правилам, рассказал Газета.ru руководитель образовательного направления «Битрикс24» Михаил Беляев.

Нейросети довольно быстро стали классическим рабочим инструментом для компаний. С помощью него фирмы пишут тексты, обрабатывают информацию, проводят первичную аналитику. Также взаимодействуют с обращениями покупателей.

Благодаря искусственному интеллекту, компании ускоряют процессы и уменьшают издержки. Это касается, в частности, зон с огромным объемом однотипных операций.

ИИ эффективнее проявляет себя в работе, где на результат влияет инструкция или шаблон. В подобных задачах не нужно учитывать непростой контекст, а также принимать решения в условиях неопределенности. В связи с этим участие людей поэтапно сокращают.

Беляев рекомендует оценивать вероятность автоматизации не по названию должности, а по типу работы. Нужно провести анализ перечня действий, которые выполняет человек в течение дня. Благодаря этому, удастся понять, какие части рабочих задач уязвимы, а какие важны для бизнеса.

Нужно обратить внимание на повторяемость действий. Если большая часть времени тратится на шаги с одинаковой логикой выполнения, например, формирование отчетов, сведение данных, обработку классических запросов, эти задачи будет решать искусственный интеллект.

Если же во время работы нужно учитывать конкретный контекст, а также решать, как поступать в зависимости от обстоятельств, внедрение нейросети будет происходить медленнее.

Также важна скорость обучения сотрудника. Если работника можно вывести на работу за короткий промежуток времени, то большая часть задач формализуема. Долгое обучение связано не с объемом информации, а с необходимостью осознавать взаимосвязи, контекст, последствия решений. Их непросто описать с помощью правил.

