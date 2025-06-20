ИИ меняет рынок труда: новые профессии и навыки будущего

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 19 июня прошла сессия «Новые профессии. Как трансформируется рынок труда. От фантастики к реальности». На ней обсудили, как современные технологии влияют на трудовую сферу, подчеркнув необходимость адаптации профессий и создания условий для внедрения цифровых навыков в профессиональную деятельность. На сессии выступил старший управляющий директор «Авито» Артем Кумпель, сообщила пресс-служба компании.

Внедрение AI-инструментов

Среди главных тенденций будущего — широкое распространение AI-инструментов, увеличение доли гибких форматов занятости и возникновение новых специальностей, сочетающих технологии и человеческие компетенции.

На платформе «Авито Работа» уже можно встретить необычные вакансии: компании активно нанимают операторов агродронов, инженеров-программистов, слесарей по обслуживанию роботов, специалистов по роботизированной сварке и экспертов по машинному обучению. Способность адаптироваться и осваивать новые умения становится ключевым фактором для специалистов любой отрасли.

Рынок труда становится все более динамичным на фоне рекордно низкой безработицы и нехватки квалифицированных кадров, что делает непрерывное обучение обязательным условием успешной карьеры

«В бизнесе нет вопроса профессии будущего — есть вопрос профессии здесь и сейчас», — подчеркнул Кумпель.

Как меняются предложения вакансий

Согласно данным компании, за последний год количество вакансий, предполагающих переподготовку, увеличилось втрое, особенно в строительстве (28%) и логистике (11%).

Изменения затронули практически все отрасли — от IT до традиционных секторов экономики, и теперь ИИ и автоматизация рассматриваются как важные рабочие инструменты. Например, по информации аналитиков «Авито Работы», половина HR-специалистов уже используют искусственный интеллект в подборе персонала, а число вакансий, связанных с AI, за год выросло в 4 раза.

Технологии также помогают соискателям: нейросети позволяют создавать резюме всего за 30–40 секунд — такая функция доступна на «Авито Работе» благодаря языковой модели A-Vibe. Однако ключевые решения по-прежнему остаются за людьми: ИИ не заменяет профессионалов, а расширяет их возможности, беря на себя рутинные задачи и освобождая время для творчества и инноваций.

«Новые технологии появляются в ответ на запросы бизнеса. ИИ и автоматизация проникают во все больше отраслей, и все чаще от специалистов требуются не только классические знания, но и технологические навыки. ИИ — это инструмент, который упрощает работу, но не исключает человека из процесса. Профессионалы, умеющие сочетать экспертизу с современными технологиями и готовые к постоянному обучению, останутся востребованными и конкурентоспособными в будущем», — подчеркнул Кумпель.