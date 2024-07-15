II класс пожарной опасности ожидается в лесном фонде Подмосковья в понедельник

В понедельник на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности. В Волоколамском, Дмитровском, Истринском, Клинском, Орехово-Зуевском и Шатурском лесничествах — III класс, в Егорьевском лесничестве — IV класс пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

16 июля на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Бородинском, Луховицком, Московском учебно-опытном, Наро-Фоминском, Ногинском, Подольском и Ступинском лесничествах — II класс, в Егорьевском и Истринском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — IV класс пожарной опасности.

17 июля на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Бородинском, Виноградовском, Луховицком, Ногинском и Ступинском лесничествах — II класс, в Дмитровском, Егорьевском, Клинском, Шатурском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — IV класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет 27-29 градусов, ночью — 18-21. Синоптики обещают безоблачную погоду, без осадков.

В случае обнаружения возгорания жителей просят незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории РФ.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.