ИИ-диджей Блокnote выступит с первым живым концертом 12 сентября

Радио DFM приглашает на дебютное живое выступление ИИ-диджея Блокnote. Радиостанция выступила официальным медиапартнером нового аудиовизуального шоу — концерта «Кибермикс» от DJ Блокnote, запланированного на 12 сентября в 21:00 в новом кампусе МГТУ им. Н. Э. Баумана. Это будет первый в истории live-выход проекта, созданного искусственным интеллектом, чьи треки уже набрали миллионы прослушиваний в сети, сообщила пресс-служба «Русской Медиагруппы».

DJ Блокnote — это цифровой проект, который генерирует музыкальные композиции, используя искусственный интеллект для оживления великих поэтов и их наследия. 12 сентября границы между временами исчезнут: хрестоматийные тексты русской поэзии зазвучат по-новому, будучи пропущенными через цифровой фильтр.

Посетителей ожидает не просто музыкальный сет: это деконструкция классики, реверс-инжиниринг эмоций, преобразование памяти в цифровое чувство.

Шоу пройдет на площадке технологического прогресса «Облачные города» в рамках форума «Территория будущего. Москва 2030», определяющего вектор развития самых передовых технологий и актуальных культурных течений. Содействие таким инновационным начинаниям — ключевой элемент стратегии Радио DFM, всегда стремящегося быть в авангарде музыкальных тенденций.

«Наш эфир наполнен самой динамичной и современной музыкой, и мы с большим интересом поддерживаем смелые экспериментальные проекты. Музыка DJ Блокnote, которая уже звучит в нашем эфире, — это взгляд в завтрашний день музыкальной индустрии, и мы рады поддержать этот проект», — отметил программный директор Радио DFM Михаил Кортиков.

Это партнерство также соответствует стратегическим целям «Русской Медиагруппы» в сфере внедрения искусственного интеллекта в медиа.

«Русская Медиагруппа» активно развивает направление ИИ. Мы первыми в России запустили онлайн-радиостанцию Neuro Flow, полностью сгенерированную нейросетью, и продолжаем внедрять технологии на основе нейросетей в наши ключевые проекты. Сотрудничество с таким новаторским проектом, как DJ Блокnote, — важная часть развития музыкальной индустрии, и наша задача — поймать эту волну и использовать потенциал технологий для развития традиционного радио», — рассказал управляющий директор РМГ Дмитрий Медников.