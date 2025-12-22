ИИ-ассистент Вита обработала 6,5 тыс ветеринарных запросов в Подмосковье

В Подмосковье электронный ассистент «Вита» на базе искусственного интеллекта с начала года обработал почти 6,5 тыс. обращений по вопросам ветеринарии, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Жители Подмосковья могут оперативно решать вопросы, связанные со здоровьем домашних животных, через горячую линию министерства сельского хозяйства и продовольствия региона. Ключевым элементом сервиса является электронный ассистент «Вита», работающий на базе искусственного интеллекта.

С начала года на горячую линию поступило почти 6,5 тысячи звонков по вопросам ветеринарии. Владельцы животных чаще всего интересовались записью к ветеринарному врачу, поиском ближайших государственных ветлечебниц, вакцинацией, оформлением справок для поездок, регистрацией и чипированием питомцев, а также работой в системе ФГИС «Меркурий». Кроме того, по этому номеру можно сообщить о бездомных или бродячих собаках.

Горячая линия работает круглосуточно по телефону +7 (800) 550-65-22. Для удобства владельцев на портале «МОй АПК» размещена интерактивная карта государственных ветклиник с адресами и контактами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.