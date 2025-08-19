ИИ активно внедряют в сферу образования Подмосковья

Стало известно, как внедряют искусственный интеллект в сферу образования в Подмосковье, а также чем он помогает учителям и школьникам, сообщает 360.ru .

В региональном Минсоцразвития отметили, что с августа по октябрь в семейных центрах Подмосковья будут проводить бесплатные уроки для разных возрастных групп до 18 лет. Такие занятия проводят группами до 12 человек, чтобы каждый ребенок получил достаточно внимания от педагога и эффективно усвоил полученные навыки.

В рамках проекта «Код будущего. Искусственный интеллект» для школьников и студентов проведут бесплатные онлайн-занятия. Курс составлен из 54 академических часов с видеолекциями, практическими уроками и тестами, по окончании которых ученики получат сертификаты. Для записи достаточно выбрать понравившиеся направления на портале госуслуг.

Школьники могут поучаствовать во всероссийской олимпиаде по искусственному интеллекту. В сентябре пройдет тренировочный этап для проверки знаний перед испытанием. Во время подготовки ученики получат практический опыт по работе с современными технологиями. Учителям ИИ помогает в проверке домашних заданий, тестов, в составлении образовательных планов и записи видео уроков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона стоит задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.