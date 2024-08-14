Игумен напомнил, чего нельзя есть в пост

Игумен Бурков: в пост нельзя есть мясо и молочные продукты

Игумен Святогорского монастыря в Пушкинских горах Василий Бурков заявил, что во время поста нельзя есть мясо, молочные продукты и яйца. Он считает, что это время следует посвятить борьбе со своими страстями, сообщает «ФедералПресс» .

Пост — это время задуматься о душе, считает священнослужитель.

С 14 августа у православных начался самый короткий пост — Успенский. Он длится всего две недели.

Успенский пост начинается сразу после Дня Изнесения древа Креста Господня, а в народе 14 августа называют Медовым Спасом. Вслед за ним, 19 августа, отмечают Яблочный Спас, а 29 августа — Хлебный Спас.

По версии фольклористов, до принятия христианства славяне поклонялись языческому богу Спасу, которого можно было просить о хорошем урожае. По другой теории, Спас — это еще одно имя известного бога Велеса. В Средние века слово Спас стали связывать с памятью об Иисусе-Спасителе.