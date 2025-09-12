Игры и игрушки из Подмосковья стали победителями конкурса «Родная игрушка»

9 сентября в национальном центре «Россия» подвели итоги Всероссийского конкурса «Родная игрушка». Финал прошел в формате масштабного фестиваля детства, объединившего детей, родителей, педагогов и авторов проектов со всей страны. Игры и игрушки из Московской области стали победителями конкурса в ряде тематических номинаций. Их создатели получили шанс воплотить свои идеи в жизнь — их разработки вскоре появятся на прилавках магазинов и в детских учреждениях по всей России. Конкурс организован обществом «Знание» и «Движением Первых», сообщает пресс-служба организаторов.

Фестиваль стал настоящим праздником детства. В центре внимания оказалась выставка 59 прототипов-финалистов. Участники могли не только увидеть, но и протестировать каждую разработку: примерить костюм для куклы, собрать конструктор, пройти лабиринт, сыграть в настольную игру или погрузиться в цифровую анимацию. Помимо выставки работали интерактивные зоны, а также проводились мастер-классы для детей и родителей. Особое место в программе заняла экспозиция «Игры и игрушки Первых»: на ней каждый регион страны представил символ своей малой родины — игрушку, которая отражает традиции и культурный колорит региона России. На полях фестиваля также работала выставка детских рисунков «Создай свою родную игрушку», организованная обществом «Знание» совместно с телеканалом «СОЛНЦЕ».

«Сегодня мы подвели итоги, но на самом деле это только начало: впереди производство первых тиражей победителей, а также появление их игр и игрушек в магазинах по всей России. «Родная игрушка» объединила людей самых разные профессий и поколений — родителей и детей, учителей и студентов, профессиональных дизайнеров из мегаполисов и ремесленников из регионов. Все они показали: игрушка — это не просто предмет для досуга. Она может стать инструментом воспитания, способом сохранить традиции и культурную память, объединить поколения. Теперь самые лучшие идеи станут частью детства миллионов детей», — отметил генеральный директор Общества «Знание» Максим Древаль.

Победителей конкурса выбирали в несколько этапов, и финальный отбор стал особенно строгим. Каждую разработку оценивали сразу до 45 экспертов — от педагогов и психологов до технологов и производителей игрушек. Но важен был не только профессиональный взгляд: в выборе победителей приняли участие гости фестиваля, в том числе участники сообщества «Родные-любимые» Движения Первых. 130 его представителей — семьи с детьми из разных регионов — тщательно проверяли экспонаты на прочность, увлекательность и пользу.

«Конкурс «Родная игрушка» объединил разные поколения авторов, чтобы создать современное видение по-настоящему полезных игрушек и игр, отражающих наши ценности и национальные приоритеты. Для Движения Первых важно, что в итоговом голосовании в рамках номинации «Выбор Первых» приняли участие сами дети. Участники Движения Первых от 12 до 17 лет из 33 регионов России, представители семейного сообщества «Родные-любимые» собрались в Москве, чтобы определить лучшие прототипы игр и игрушек. Они оценивали потребительскую привлекательность и качество игрового процесса конкурсных работ. Это та реальная апробация, которая поможет сделать результаты конкурса по-настоящему востребованными самими детьми», — прокомментировал Герой Российской Федерации, председатель правления Движения Первых Артур Орлов.

В номинации «Конструктор и сборная модель» победителем стал «Архангельский конек», созданный Евгенией Бербушенко. Деревянный конструктор создан по мотивам традиционной северной игрушки и рассчитан на малышей. В набор входят три фигурки коньков с тележками, которые можно соединять в экипажи и катать. Пассажиры тоже сборные: ребенок сам составляет персонажей разной высоты, соединяя детали по принципу «ноги — руки — голова». Такой формат напоминает пирамидку, но с новым подходом — не от большего к меньшему, а через осмысленное сопоставление частей. Игра помогает малышу освоить базовые представления о размерах, логике сборки, а также знакомит с образом традиционной семьи, где есть взрослые и дети. Победителя поздравил Герой Российской Федерации, председатель Правления Движения Первых Артур Орлов.

Среди победителей проекта в номинации «Мультимедийный проект» — «Цветняшки! Семейные истории», развивающий музыкальный мультсериал для детей до 4 лет, созданный студией «Платошка» под руководством Анны Шелегиной. Сериал помогает малышам узнавать мир через эмоции, игру и песни. Каждый сезон проекта посвящен важной теме: от освоения речи и базовых навыков до эмоционального интеллекта и семейных ценностей. Герои живут в разных семьях — с мамой и папой, с бабушкой или дедушкой, — чтобы каждый ребенок мог увидеть себя и почувствовать, что любовь и забота бывают в любой семье. Анна Шелегина лично пишет тексты песен и колыбельных, превращая каждую серию в маленькую историю с добрым посылом. Проект давно вышел за пределы экрана: выпускаются игрушки, пазлы, книги, раскраски, наборы с героями. «Цветняшки!» переведены на английский, арабский, китайский, испанский, кыргызский, якутский и татарский языки. Победителя наградил генеральный директор АНО «Институт развития интернета» Алексей Гореславский.

Теперь победителей конкурса ждет один из самых важных этапов — запуск производства и распространение их разработок. Первые тиражи игр и игрушек будут выпущены при поддержке технологических партнеров конкурса и появятся в детских магазинах и на маркетплейсах по всей стране. Игрушки также станут частью образовательной среды: ими будут наполняться детские сады, школы и культурные учреждения.

Конкурс «Родная игрушка» стартовал в ноябре 2024 года и сразу стал по-настоящему всероссийским событием: на участие поступило свыше 28,2 тыс. заявок из всех 89 регионов страны. В конкурсе встретились самые разные люди и профессии. Свои проекты представляли воспитатели и педагоги, хорошо понимающие ценность игры для развития ребенка. Наряду с ними — дизайнеры, иллюстраторы, режиссеры, и другие представители креативных индустрий. Участвовали и те, чья повседневная работа далека от образования или творчества: инженеры, экологи, врачи, представители промышленности. Для них конкурс стал возможностью по-новому рассказать о своей профессии и показать детям ее героев. Немало проектов появились в семьях — родители вдохновлялись собственными детьми, а ребята становились их настоящими соавторами, помогали тестировать игрушки и подсказывали идеи.

В финал прошли почти 60 прототипов, которые объединили и традиционные формы — куклы, фигурки, настолки, и современные форматы: мультимедийные проекты, конструкторы, технологические наборы. Все они работали вместе с опытными специалистами — представителями ведущих российских фабрик и студий. Наставники помогали довести идеи до уровня готового продукта, делились производственными секретами и открывали двери своих предприятий для участников.

Многие организации официально поддержали конкурс. Среди экспертных партнеров: Ассоциация предприятий индустрии детских товаров, анимационная компания «ЯРКО», «Союзмультфильм» и многие вузы России. Официальными партнерами конкурса являются маркетплейс Ozon и ГК «Детский мир». Стратегическим партнером «Родной игрушки» стал VK. Информационным партнером конкурса является телеканал «СОЛНЦЕ». Кроме того, конкурс поддерживают технологические партнеры, это такие производители, как «НОРДПЛАСТ», «СМОЛТОЙС», «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО», «Степ Пазл», «Русский стиль», «Весна», «Краснокамская фабрика деревянной игрушки», «Мир хобби», ГК «Полесье», Играмир, Научные развлечения и ToyRoy.

В течение года вокруг «Родной игрушки» развивалась целая культурно-просветительская программа. Были записаны подкасты с участием педагогов, актеров и руководителей индустрии, организованы экскурсии на производства и мастер-классы, проведены стратегические сессии на федеральных форумах. Конкурс успел стать темой дискуссий на «Иннопроме» в Екатеринбурге, фестивале «Айда/Әйҙә играть» в Уфе, «Дне молодежи» в Москве и других площадках.

