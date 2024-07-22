Игровые площадки обустраивают в новом детском саду Лобни

На финишной прямой строительство большого современного детского сада для 330 малышей в микрорайоне Катюшки Лобни. Рабочие устанавливают детские игровые комплексы, качели, лавочки и песочницы, сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Работы ведутся в рамках государственной программы Московской области за счет средств бюджета.

«На площадке 50 рабочих и 3 единицы техники. В здании ведется пусконаладка инженерных сетей и оборудования, электромонтажные работы, установка сантехнического оборудования, сборка и расстановка мебели. Рядом с садиком идет установка качелей в виде лошадей и дельфинов, лавочек и песочниц. Общая стройготовность — более 95%», — уточняется в сообщении.

Детский сад общей площадью 5 тыс. кв. метров сможет вместить 14 групп детей от 1,5 до 7 лет. В здании предусмотрены групповые помещения со спальнями, буфетными и игровыми, залы для занятий музыкой и физкультурой, медицинский блок, кабинеты психолога и логопеда, пищеблок, административные и технические помещения.

На территории детсада разместятся 14 прогулочных игровых площадок с теневыми навесами и две спортплощадки.

Сдача объекта запланирована на август.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.