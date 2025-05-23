Игра рысей в Керженском заповеднике попала на видео

В урочище Криуль в Керженском заповеднике фотоловушка запечатлела забавное поведение двух рысей. Видеоролик был размещен на странице заповедника в социальной сети, сообщает ИА «Время Н» .

На кадрах видно, как кошки играют, одновременно совершая прыжки, а одна из них впервые была замечена залезающей на дерево.

Сначала исследователи предположили, что это могут быть брачные игры между взрослыми особями. Однако на 30-й секунде видео становится ясно, что за спокойно сидящей рысью мелькает тень еще одной кошки, а на заднем плане к ним приближается еще одна рысь, идущая по болотистой местности.

«Следовательно, ситуацию можно интерпретировать как регистрацию самки рыси с двумя подросшими котятами», — отмечается в сообщении.

В настоящее время в Керженском заповеднике обитает около десяти рысей.

22 мая отмечался Международный день биологического разнообразия. В Керженском заповеднике для наблюдения за жизнью животных используется сеть из 50 фотоловушек.

Данные получены благодаря фотоловушке, которую заповеднику передал благотворительный фонд «Красивые дети в красивом мире». Съемка А.Е. Волкова.