Игорь Николаев рассказал, как сумел спасти старшую дочь Юлию от смерти

Популярный певец Игорь Николаев в эфире телешоу «Сегодня вечером» на Первом канале рассказал, как в его семье едва не случилась трагедия: он сумел спасти старшую дочь Юлию от смерти, сообщает kp.ru .

На программе, посвященной 80-летию Юрия Антонова, Николаев рассказал, что они были соседями: Николаев с семьей жил на четвертом этаже, Антонов с мамой — на пятом. Наталья Михайловна баловала Юлю и часто угощала ее различными лакомствами.

Однажды девочка потянулась за тарелкой, перевернулась на большой высоте, но успела ухватиться за поручни и повисла. Тогда отец прибежал на балкон и вытащил ее.

«Это просто Бог мне помог, что я забежал, вытащил ее оттуда. Захотела пирожков… Я говорю: „Посмотри, теперь ты должна делать так. Выходишь из подъезда, поднимаешься на пятый этаж и идешь к тете Наташе за пирожками“», — рассказал Николаев.

Сегодня Юлия живет в США и видится с отцом, когда прилетает на Родину. Она дочь музыканта от первого брака, работает в медицине.