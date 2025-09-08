Игорь Краснов рассказал о борьбе с инфляцией, тарифах и защите бизнеса

Генпрокурор России Игорь Краснов в интервью РБК рассказал о борьбе с инфляцией, тарифных злоупотреблениях и защите бизнеса.

Краснов подчеркнул, что прокуратура не ведет ревизию приватизации, но активно борется с криминальными схемами: «Иски готовятся только при установлении фактов коррупции, незаконного вывода активов или преднамеренного банкротства, особенно на стратегических предприятиях под иностранным контролем». Он признал, что оценка коррупционного происхождения активов иногда запаздывает, но «лучше поздно, чем никогда».

Генпрокурор заявил, что «индульгенций не выдает», и указал единственный способ избежать претензий: «Законопослушное и социально ориентированное поведение, включая своевременную выплату зарплат, защиту прав работников и вклад в развитие регионов».

Краснов лично контролирует цены на социально значимые товары: «В первом полугодии 2025 года прокуроры дали оценку более 400 случаям роста цен на продукты. Объявлено 5,3 тыс. предостережений хозяйствующим субъектам».

Генпрокурор раскритиковал практику использования тарифов как «страшилки для добросовестных плательщиков»: «Выявляются случаи включения в тарифы незаконных расходов — например, оплаты корпоративов, тренингов и даже проезда семей сотрудников к месту отдыха».

Краснов резюмировал, что прокуратура намерена и дальше жестко пресекать нарушения в экономике, обеспечивая баланс между интересами бизнеса и граждан.