Депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Игорь Исаеврассказал о мерах поддержки контрактников, их мотивации и преимуществах военной службы по контракту, передает пресс-служба партии.

Парламентарий отметил, что служба по контракту — это возможность получить уникальные навыки и опыт, которые высоко ценятся как в военной, так и в гражданской сфере.

«Я регулярно общаюсь с военнослужащими и их семьями, и могу сказать, что их мотивация основана на нескольких ключевых аспектах. Во-первых, это возможность служить Родине, быть частью сильной и профессиональной армии. Во-вторых, многие отмечают стабильность, которую дает контрактная служба: достойная заработная плата, социальные гарантии и возможность карьерного роста. Это не только личный выбор, но и вклад в безопасность всей страны», — заявил Исаев.

По его словам, современная армия нуждается в профессионалах, которые готовы защищать Родину на высоком уровне. Контрактники — это основа современных Вооружённых Сил, люди, которые осознанно выбрали этот путь и готовы нести ответственность за безопасность государства.

«Это важный шаг не только для самого человека, но и для всей страны, ведь сильная армия — это гарантия мира и стабильности. Кроме того, в Балашихе работает пункт отбора на военную службу — это современный, хорошо оснащенный центр, который объединяет всё необходимое в одном месте. Граждане могут пройти медицинское обследование, психологическое тестирование, получить консультацию по условиям службы и подписать контракт без необходимости посещения множества инстанций», — пояснил Игорь Исаев.

Такой центр — это ещё и возможность для потенциальных военнослужащих получить полную информацию о службе, задать вопросы и принять осознанное решение.

Московский областной пункт отбора бойцов на военную службу по контракту работает в Балашихе по адресу: Восточное шоссе, владение 2. Подробная информация о работе центра доступна на горячей линии: 8 (495) 990-77-77.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.