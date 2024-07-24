Игорь Брынцалов: выборы в сентябре затронут треть избирателей Подмосковья

Выборы в сентябре затронут более 2,5 млн человек, треть от общего числа избирателей Московской области, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Выборы затронут треть от общего числа избирателей Московской области — более 2,5 млн человек. Как вы знаете, в сентябре пройдут выборы депутатов в Советы депутатов в 25 городских округах Подмосковья. В Подольске, Пушкинском и Наро-Фоминске пройдут довыборы», — сказал Брынцалов в ходе 90-го заседания Мособлдумы.

Он добавил, что по сложившейся традиции избирательные участки будут работать в течение трех дней — 6, 7 и 8 сентября.

«Кроме того, 22 июля стартовала подача заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании. До 2 сентября можно подать заявление на портале государственных услуг. Важно, чтобы жители были в курсе предстоящих выборов, знали даты и кандидатов. И, конечно, мы с вами должны контролировать сам выборный процесс. Все должно пройти легитимно и прозрачно», — подчеркнул председатель Мособлдумы.

В сентябре в Единый день голосования в Подмосковье состоятся выборы. Они пройдут в 25 городских округах Московской области. Кроме этого, в Подольске, округе Пушкинский и Наро-Фоминском округе пройдут довыборы.