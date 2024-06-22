Игорь Брынцалов возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

В День памяти и скорби делегация Московской области, которую возглавил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, приняла участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Александровском саду. Об этом сообщила пресс-служба Мособлдумы.

«Трагичная, страшная, кровопролитная война унесла жизни 27 млн человек и навсегда оставила рубцы на сердцах тех, кто выжил. Наш святой долг всегда помнить и чтить Героев Великой Отечественной войны, поддерживать наших уважаемых ветеранов. Они — пример мужества и непоколебимой любви к Родине», — подчеркнул спикер регионального парламента.

Вместе с председателем Мособлдумы цветы к мемориалу возложили выпускники Московской областной кадетской школы-интерната с первоначальной летной подготовкой имени трижды Героя Советского Союза А. И. Покрышкина. Как отметил Игорь Брынцалов, важно сохранять преемственность поколений. И это сегодня происходит не только в мирной жизни.

«На примерах своих дедов и прадедов выросло новое поколение защитников России. Они ведут сегодня непримиримую борьбу с нацизмом в зоне специальной военной операции. Благодаря храброму русскому воину даже в самые непростые времена Россия остается великой и непобедимой! Вечная слава защитникам нашей Отчизны. Вечная память павшим Героям. Их подвиг бессмертен!», — сказал он.

Участники церемонии почтили память отдавших жизнь за Родину минутой молчания. Далее прошёл торжественный марш роты Почётного караула и военного оркестра.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.