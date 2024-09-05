Игорь Брынцалов рассказал, как Подмосковье помогает жителям Курской области

Подмосковье не осталось в стороне — в регионе оперативно разместили жителей Курской области. В основном это дети, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

566 детей из Курской области пошли в школы Подмосковья. Для них организовано питание и подвоз к месту учебы.

«Важно, чтобы у детей была по сезону одежда, все учебники и канцелярия. А для этого нужно общаться, спрашивать и оперативно помогать. Знаю, что многие из вас поддерживают курян. Это и гуманитарная помощь, и решение других насущных вопросов», — сказал парламентарий.

Этим летом некоторые депутаты лично отвозили гуманитарные грузы в приграничные территории и зону специальной военной операции.

За прошедшее лето было собрано более 30 тонн гумпомощи. Еще 12 тонн — непосредственно для Курской области и пунктов временного размещения людей.

«Спасибо за неравнодушие и участие!» — поблагодарил Брынцалов.

Жители Подмосковья помогают курянам, которые вынужденно покинули дома из-за вторжения в регион ВСУ. По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева главы городских округов посещают места размещения переселенцев из Курской области.

«Прошу, уважаемые главы, посетить (места размещения — ред.) каждого из вас, знаю, что и Максим (Красноцветов, глава г. о. Пушкинский — ред.) это уже сделал, уверен, что каждый посетит места, где находятся дети, взрослые. Для того чтобы убедиться, что комплекс вопросов урегулирован», — сказал Воробьев.