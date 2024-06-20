Игорь Брынцалов прокомментировал реализацию программы капремонта в Подмосковье

Реализация мероприятий Государственных программ находится на особом контроле у подмосковной «Единой России».

«Все этапы работ по капремонту — от проекта до приёмки — контролируют депутаты фракции. Важно следить не только за сроками, но и качеством выполненных работ. Постоянно сопровождать этот процесс, чтобы впоследствии у жителей не возникало претензий к результату. Отклонений от утвержденных проектов быть не должно», — подчеркнул парламентарий.

На заседании фракции выступили председатели профильных комитетов и доложили о капитальном ремонте объектов спорта и многоквартирных домов, а также о ремонте подъездов.

В Московской области — свыше 53 тысяч жилых домов, из них свыше 44 тысяч включены в программу капремонта. На данный момент, это самое большое число объектов в России.

«Среди основных критериев очередности проведения капитального ремонта — год ввода в эксплуатацию дома, а также его техническое состояние. В краткосрочном плане реализации региональной программы на 2023–2025 годы, включены свыше 6 тысяч объектов, а общий объем финансирования составляет почти 87,5 миллиардов рублей. На данный момент ремонт провели уже в 1665 МКД. Более 4 тысяч планируется отремонтировать за текущий год. Основной акцент депутатского контроля — сезонность выполнения работ. Так, например, работы по замене систем отопления должны быть завершены до начала отопительного сезона», — рассказал председатель комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству, региональный координатор федерального партийного проекта «Городская среда» Игорь Коханый.

Также с 2016 года отремонтировали уже более 103 тысяч подъездов. В плане на этот год — 2 668 подъездов. Адресные перечни согласованы с Ассоциацией председателей советов МКД и утверждены главами городских округов.

В свою очередь председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодёжной политике, член фракции «Единая Россия» Линара Самединова доложила о том, как проходит капитальный ремонт спортивных объектов в регионе.

«Возрождение массового спорта непосредственно связано с качественной современной инфраструктурой спортобъектов. Только в этом году запланировано проведение капитальных работ 7 спортивных комплексов, 8 стадионов и 2 бассейнов в Сергиево-Посадском и Дмитровском округах. Кроме того, в программу по капремонту вошли 10 футбольных полей, 3 хоккейные площадки, 2 универсальные спортплощадки и 1 для воркаута», — резюмировала Самединова.

Она также добавила, что свыше 58,5 млн рублей было выделено на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для 10 спортивных школ олимпийского резерва.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.



«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», - сообщил Воробьев.