Игорь Брынцалов прокомментировал «Прямую линию» с Президентом

«Поступили миллионы обращений, в том числе и от жителей Подмосковья. Подводя итоги Года защитника Отечества, Президент отметил мужество и стойкость наших воинов, проявленные в 2025 году в зоне СВО. Наши герои, среди которых немало жителей Московской области, делают все возможное, чтобы Победа была за нами. Вся страна их в этом поддерживает», — подчеркнул спикер подмосковного отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

И чтобы Россия выстояла перед любыми испытаниями, по словам спикера регионального парламента, большая работа ведется не только на фронте, но и в тылу.

«Особую роль здесь играет устойчивость экономики. Глава государства подчеркнул, что рост ВВП за три года — 9,7%. По этому показателю мы снова опережаем европейские страны. Промышленное производство, обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство тоже демонстрируют рост. Уровень безработицы по-прежнему находится на исторически минимальном уровне — это 2,2%», — заметил Игорь Брынцалов.

Он добавил, что Подмосковье вносит вклад в общее дело — в регионе наращивают свои мощности действующие предприятия, реализуются новые инвестпроекты, в том числе в сфере импортозамещения.

«Важно, что наши инициативы по строительству флагманских объектов в социальной сфере и решению других задач, также находят поддержку главы государства. Кроме того, сегодня Владимир Путин отметил, что политика государства и дальше будет выстраиваться вокруг семьи. Особое внимание — действующим и новым мерам поддержки в этой сфере, которые заработают в 2026 году. На региональном уровне такие законодательные решения тоже принимаются. В Подмосковье они касаются дополнительной помощи семьям, сохранения жизни и здоровья детей», — отметил в завершении Игорь Брынцалов.

Прямая линия, совмещенная с пресс-конференцией, в этом году длилась более четырех часов. Всего на прямую линию поступило свыше 3 млн вопросов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.