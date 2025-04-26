Игорь Брынцалов принял участие в субботнике в Балашихе

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов вместе с главой Балашихи Сергеем Юровым, заместителем командира ОДОН имени Дзержинского Федором Маркиным, военнослужащими и активными жителями округа приняли участие в общероссийском субботнике. Он состоялся во Владимирском парке в микрорайоне Дзержинского в Балашихе, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Хочется сделать для города что-то хорошее, внести свой вклад. Мы помним, как после зимы выглядели наши парки, общественные пространства. И сегодня это уже ухоженные точки притяжения жителей. Осталось немного все доделать и высадить деревья», — сказал Игорь Брынцалов.

Он также отметил, что военнослужащие дивизии имени Дзержинского и члены их семей принимают участие в субботниках на территории микрорайона ежегодно.

«Здесь живут наши военнослужащие. Ради них тут создавался этот уют. Раньше здесь был пустырь и лес. Сейчас микрорайон преобразился, стал комфортным для проживания. Тут есть все для учебы, занятий спортом, поликлиника, храм. Всегда хочется, чтобы было еще более комфортнее и уютнее, поэтому мы сегодня пришли сюда», — сказал Игорь Брынцалов.

Для собравшихся работала полевая кухня, где после уборки всем желающим предложили кашу и горячий чай.

Весь апрель на территории Московской области проводятся субботники — улицы, парки и дворы приводят в порядок после зимы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.