Игорь Брынцалов принял участие в акции «Диктант Победы»

Совместно с ним в акции приняли участие бойцы СВО, однопартийцы, депутаты и общественники. Акцию с 2019 года проводит партия «Единая Россия».

«В преддверии 80-летия Победы, подчеркивая историческую значимость событий Великой Отечественной войны, ответили на задания Диктанта в нашем Музее Победы, который в мае отметит 40-летие со дня основания. Многообразные, интересные вопросы в этом году включают также задания по событиям СВО. И вместе с тем отрадно видеть те исторические вехи, которые связаны с Героями обороны рубежей Москвы и защитниками Красногорска. Сегодня эта преемственность поколений объединяет нас вокруг самой главной цели, за которую бились наши прадеды и сражаются бойцы современности — будущей и неминуемой Победы», — прокомментировал Игорь Брынцалов.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.