Игорь Брынцалов пригласил жителей Подмосковья написать «Диктант Победы»

Секретарь Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов пригласил жителей Подмосковья принять участие в Международной акции «Диктант Победы» и отметил особую значимость сохранения исторической памяти в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Самое масштабное тестирование на знание истории Великой Отечественной войны пройдет 25 апреля в 12:00, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Секретарь Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил особую значимость сохранения исторической памяти в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Сегодня среди нас живут настоящие потомки победителей — люди, которые продолжают отстаивать суверенитет и ценности нашей страны. Специальная военная операция наглядно продемонстрировала, насколько важно бережно хранить историческую правду, чтить память предков и противостоять любым попыткам искажения истории. „Диктант Победы“ — это не просто проверка знаний, а дань уважения поколению, спасшему мир от нацизма», — подчеркнул Брынцалов.

Для проведения акции Московским областным региональным отделением «Единой России» организовано более 1300 очных площадок в школах, музеях, библиотеках и общественных пространствах региона.

Особого внимания заслуживают уникальные локации. В 2025 году это: музей-заповедник «Бородино», мемориал «Перемиловская высота», аэропорт Шереметьево, Государственный Военно-Технический Музей, музейный комплекс «Зоя», Военно-исторический парк «Партизанская деревня», Российский университет кооперации, учебно-методический центр «Авангард» в парке «Патриот», а также Главное управление Росгвардии по Московской области.

Для очного участия в «Диктанте Победы» необходимо заранее зарегистрироваться на официальном сайте ДиктантПобеды.рф. Процесс регистрации включает создание личного профиля с указанием контактных данных и выбор подходящей площадки. В день проведения мероприятия участникам необходимо прийти на выбранную локацию. На месте они получат индивидуальный идентификационный номер из 13 цифр, он будет указан на бланке для написания диктанта. Этот номер необходим для последующей проверки результатов и получения диплома в личном кабинете на сайте.

Для дистанционного участия достаточно зарегистрироваться на сайте акции. Онлайн-тестирование будет доступно 25 апреля с 09:00 по московскому времени.

Результаты онлайн-участников отображаются в личном кабинете сразу после завершения тестирования, тогда как проверка очных работ занимает несколько недель. Все участники получат именные дипломы с указанием набранных баллов.

Особо стоит отметить, что успешное участие в акции (25 правильных ответов из 25 возможных) дает абитуриентам право на получение до 10 дополнительных баллов при поступлении в вузы. Для этого необходимо участвовать очно на региональной площадке, а после объявления результатов подать соответствующую заявку через личный кабинет.

Международная акция «Диктант Победы» проводится с 2019 года. Участники за 45 минут должны ответить на 25 вопросов. В этом году по поручению Председателя партии Дмитрия Медведева часть заданий будет посвящена специальной военной операции. Организаторами Международной акции выступают партия «Единая Россия», Российское военно-историческое общество и движение «Волонтеры Победы».

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.