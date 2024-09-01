Игорь Брынцалов поздравил подмосковных школьников с Днем знаний

Ежегодно в России 1 сентября отмечается День знаний и вместе с тем начинается новый учебный год, но так как в 2024 году праздничный день выпал на воскресенье, Минпросвещения России перенесло все торжественные мероприятия на понедельник — 2 сентября. С Днем знаний подростков поздравил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

По словам Брынцалова, 2 сентября в школу впервые пойдут 100 тысяч подмосковных детей.

«Поздравляю с Днем знаний юных жителей нашего региона, их родителей и педагогов! Первый звонок, первый урок, первый учитель — навсегда в нашей памяти. В этом году 100 тысяч ребят впервые сядут за школьные парты. День знаний — важный рубеж и для будущих выпускников. Мы стремимся создать все необходимые условия, чтобы за школьные годы наши мальчишки и девчонки получили качественное образование. От этого зависят их дальнейшие успехи и выбор профессии. Завтра пройдут торжественные линейки, а уже во вторник стартуют занятия. Желаю ребятам, чтобы новый учебный год был интересным и плодотворным. А родителям и учителям — терпения, сил и веры в детей. Вперёд, к новым знаниям!», — поздравил учащихся и учителей Игорь Брынцалов.

Также со 2 сентября в Подмосковье заработают сразу 39 новых школ. Еще 40 — откроют свои двери после капитального ремонта.

«Важно, что внешний вид не уступает содержанию. Внедряются современные подходы в обучении. В некоторых наших школах, например, есть медицинские, инженерные, ИТ и даже агроклассы. Только по направлению предпринимательство обучается более 14 тысяч ребят», — отметил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход ремонта СОШ № 1 имени авиаконструктора А. Я. Березняка. Глава региона пообщался с учителями и школьниками и отметил, что учебное заведение откроется в начале учебного года.

«У нее (школы — ред.) очень хорошая репутация, но учебное заведение нуждалось в заботе. И сегодня мы приехали убедиться, что все будет готово к новому учебному году. Школа большая — на 570 человек. Я знаю, что и подрядчик, и глава вовлечены в работу, родители очень помогают, за что хочу вас поблагодарить. Мы должны ее запустить 2 сентября, чтобы дети пошли в современные классы с современным оборудованием. Знаю, что к учителям здесь особенно бережно относятся. Более того, в школе математический уклон. Очень надеюсь, что штат будет полностью укомплектован», — заявил губернатор.